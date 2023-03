Messi prêt à jouer un sale tour au PSG, la déception peut être immense

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi ne s’imagine pas rester au PSG. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse espagnole ces dernières heures, l’Argentin souhaitant faire son retour au FC Barcelone selon elle. Un intérêt réciproque, mais le club culé pourrait encore être bloqué par l’état de ses finances.

Alors qu’un avenir au PSG semblait l’option la plus probable pour Lionel Messi, le doute s’est installé dans l’esprit de l’international argentin, désormais hésitant concernant la suite de sa carrière. D’après les informations divulguées par le journaliste José Álvarez, le FC Barcelone est la première option de La Pulga pour son avenir, un intérêt réciproque.

« Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes »

Interrogé sur le cas Messi par la chaîne YouTube ‘ The business and money behind sports ’, Joan Laporta n’a pas caché sa volonté de recruter l’Argentin au terme de son engagement avec le PSG. « C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter , a indiqué le président du club culé. Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Nous verrons bien. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça. »

Le Barça encore plombé par sa masse salariale