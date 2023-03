Mbappé : L'Espagne a fait un choix, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La rivalité sportive entre Kylian Mbappé et Erling Haaland ne fait que débuter, mais déjà ils se retrouvent en concurrence sur le mercato puisque le Real Madrid est très intéressé par les deux attaquants. Néanmoins, un sondage en Espagne révèle que le Norvégien est très largement devant le joueur du PSG.

Le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi va-t-il être remplacé par la rivalité naissante entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux attaquants affolent les compteurs avec le PSG et Manchester City au point que leurs noms circulent avec insistance du côté du Real Madrid.

Les fans du Real préfère largement Haaland à Mbappé

C'est ainsi que le média madrilène AS a proposé un sondage à ses lecteurs. La question est simple : Qui préférez-vous que le Real Madrid recrute entre Erling Haaland et Kylian Mbappé ? Et la réponse est sans appel. Sur les 4000 votants, 84% d'entre eux préfèrent voir débarquer le Norvégien plutôt que l'attaquant du PSG qui ne récoltent donc que 16% des voix.

Le Real Madrid rêve des deux en 2024