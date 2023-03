Mercato - Real : Les planètes s’alignent pour le duo Mbappe-Haaland

Alexandre Higounet

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif AS annonce que le président du Real Madrid Florentino Perez a bâti un plan pour constituer le duo Mbappe-Haaland à l’horizon du mois de juin 2024. A l’analyse, le contexte apparaît idéal pour que le club merengue parvienne à boucler cette opération XXL. Explication.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol AS a révélé le grand projet de Florentino Perez pour le Real Madrid du futur. En effet, selon le média, le Real plancherait actuellement sur la constitution d’un duo Mbappe-Haaland à l’horizon 2024. Et à l’analyse, tout amène à penser que ce projet est déjà bien ficelé dans les bureaux du club merengue et que l’opération est crédible.

Un projet de longue date pour Florentino Perez

D’une part, comme le10sport.com l’avait analysé il y a plus de deux ans, ce projet de duo Haaland-Mbappe a toujours été la grande idée du président Florentino Perez pour mener le Real de la prochaine décennie. Si son projet a été retardé pour plusieurs raisons, entre la prolongation inattendue de Kylian Mbappe à Paris (que le club merengue lui a fait « payer » depuis) et le refus d’Haaland de patienter encore un an à Dortmund avant de signer, il apparaît clair que le boss du club madrilène n’y a jamais renoncé, la prolongation de la carrière de Benzema à haut niveau permettant d’assurer la plus belle des transitions.

Fenêtre de tir idéale en juin 2024