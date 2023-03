PSG : Catastrophe pour Neymar, il sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mois de mars n'est pas encore terminé, mais Neymar a déjà mis fin à sa saison. Victime d'une entorse de la cheville en février dernier, le joueur du PSG a décidé de passer par la case opération et de préparer le prochain exercice. Silencieux ces dernières semaines, Neymar a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

La saison de Neymar a pris fin le 19 février dernier. Blessé à la cheville lors d'une rencontre face au LOSC, le joueur brésilien a pris la décision de stopper net et de passer par la case opération pour rafistoler cette cheville, déjà touchée en novembre dernier, lors du Mondial.

Mbappé : Neymar se fait même tacler en équipe de France ! https://t.co/skaAQ66QGD pic.twitter.com/rA0KtwuP13 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Saison terminée pour Neymar

Dernièrement, Neymar s'était rendu à Doha pour subir une « opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive » comme l'avait annoncé le PSG via un communiqué. Alors qu'il se remet doucement de ce coup dur, le Brésilien a donné de ses nouvelles.

Neymar rassure ses fans sur une musique de Bob Marley