Messi - Neymar : Désastre au PSG, le projet QSI prend cher

« Les saisons passent et se ressemblent ». Ce sont les premiers mots employés par le Collectif Ultras Paris (CUP) dans un communiqué paru sur les réseaux sociaux ce samedi. L’organisation des supporters du PSG s’est montrée remontée au vu des résultats extrêmement décevants affichés par le club de la capitale cette saison et ce, ils pointent du doigt les dirigeants.

Le Paris Saint-Germain vit une période difficile depuis le début de l’année civile. Éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’OM, le club de la capitale a encore une fois déçu ses supporters, au point où le Collectif Ultras Paris s’est senti obligé de réagir via un communiqué.

« Notre club n’a pas été à la hauteur »

En effet, le CUP a énuméré les nombreux échecs de la saison parisienne : « Les saisons passent et se ressemblent… Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une fois de plus, notre club n’a pas été à la hauteur de ses objectifs nationaux et européens. Élimination en 16e de finale de la Coupe de France par l’OM. Élimination à encéphalogramme plat en 8e de finale de la Ligue des champions face à Munich. Un championnat national difficilement maîtrisé malgré les moyens énormes déployés ».

Le Collectif Ultras Paris en veut aux dirigeants