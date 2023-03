Révolution inattendue sur le mercato, le stars plombent le PSG

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Christophe Galtier pourrait être poussé vers la sortie. Le PSG aurait d'ailleurs quelques noms en tête pour le remplacer. En tout cas, ce ne sera pas Thomas Tuchel, qui vient de signer au Bayern Munich. Le PSG pourrait donc en profiter pour se rabattre sur Julian Nagelsmann. Mais le vestiaire risque d'imploser si l'Allemand vient.

Un véritable coup de tonnerre a retenti sur le mercato ces dernières heures. Toujours en lice dans toutes les compétitions, le Bayern Munich a néanmoins décidé de licencier Julian Nagelsmann pour le remplacer par Thomas Tuchel. Ce dernier était annoncé au sein de plusieurs clubs, dont au PSG. Le club de la capitale voit donc une de ses pistes pour le successeur de Christophe Galtier lui échapper. Mais la formation parisienne pourrait rebondir rapidement.

Tuchel file au Bayern, une aubaine pour le PSG ?

À en croire The Athletic, le PSG pourrait représenter une option pour Julian Nagelsmann. L’Allemand pourrait notamment apporter sa rigueur dans le vestiaire parisien et transformer Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi en un trio redoutable. Mais à l’heure actuelle, il semble peu probable de voir l’entraîneur de 35 ans atterrir dans la capitale.

Nagelsmann au PSG, le vestiaire va imploser

En effet, le média anglophone indique que Julian Nagelsmann pourrait être refroidi par les échecs de Christophe Galtier, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel. De plus, son tempérament pourrait faire des étincelles dans le vestiaire du PSG. Au Bayern Munich, il avait réussi à froisser certaines stars du club. L’histoire pourrait se répéter et être pire au sein du pensionnaire de la Ligue 1. Le PSG sait à quoi s’en tenir.