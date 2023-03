«Je suis choqué» : Humilié par Mbappé, il dégoupille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son retour sur le banc des Pays-Bas deux ans et demi après son départ, Ronald Koeman connaît des débuts poussifs. Lourdement battu par l'équipe de France (0-4), les Néerlandais n'ont été grandement rassurants contre Gibraltar (3-0). L'ancien coach du FC Barcelone est d'ailleurs conscient des difficultés de son équipe.

Eliminés en quart de finale de la Coupe du monde aux tirs-au-but par l'Argentine, les Pays-Bas étaient de retour avec un nouveau sélectionneur. Ronald Koeman, sélectionneur entre 2018 et 2020, a remplacé Louis Van Gaal, mais ses débuts sont loin de répondre aux attentes puisque les Oranje se sont lourdement inclinés au Stade de France contre les Bleus (0-4) avant de s'imposer contre Gibraltar sans réellement convaincre (3-0) à l'occasion des premiers matches pour les qualifications à l'Euro 2024. Et Ronald Koeman ne s'attendait pas à un début de second mandat aussi compliqué.

«Je suis assez choqué par ce que j'ai vu»

« Nous devons nous améliorer, je suis assez choqué par ce que j'ai vu. Ce n'était pas bon, je suis assez déçu. Ça doit vraiment être mieux. Nous devons aussi nous mettre en forme. C'était vraiment trop peu. C'est difficile mais, bien sûr, nous avons marqué suffisamment de buts. J'ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé. Avec un peu plus de netteté, plus de buts auraient été marqués. C'était beaucoup moins que ce que j'avais espéré », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

«Je n'ai jamais eu une telle semaine lors de mon précédent passage»