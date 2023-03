«Le cœur brisé», un joueur de l’équipe de France l’a anéanti

Pierrick Levallet

Ce lundi, l'Équipe de France s'est imposée face à l'Irlande (0-1). Ce succès, les hommes de Didier Deschamps ont pu l'obtenir grâce à Benjamin Pavard mais aussi Mike Maignan. Auteur d'un arrêt spectaculaire en fin de partie, le portier de l'AC Milan a sauvé les siens. Et dans le même temps, il a dégoûté Nathan Collins.

Après sa large victoire face aux Pays-Bas, l’Équipe de France se rendait en Irlande ce lundi pour son deuxième match de qualification pour l’Euro 2024. La tâche était beaucoup plus compliquée pour les hommes de Didier Deschamps, qui ont été délivrés par la réalisation extraordinaire de Benjamin Pavard. Et en fin de match, les Bleus ont évité le pire grâce à Mike Maignan.

Ressuscité après son calvaire, Deschamps envoie un énorme message https://t.co/XPNN8drCuw pic.twitter.com/1H2rNxyZ7x — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Maignan a sauvé l’Équipe de France

Très attentif tout au long de la rencontre, le portier de l’AC Milan a été décisif dans les ultimes minutes de la partie. Auteur d’un incroyable arrêt sur la tête de Nathan Collins, Mike Maignan a permis à l'Équipe de France de s’imposer en terre irlandaise (0-1). Nathan Collins, lui, a été anéanti par ce sauvetage. Successeur d'Hugo Lloris dans les buts des Bleus, Maignan a une nouvelle fois fait parler son talent avec le penalty qu'il avait arrêté quelques jours plus tôt face à Memphis Depay contre les Pays-Bas.

«C'est un arrêt incroyable»