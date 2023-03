Deschamps confirme un changement majeur, Mbappé va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un très bon match contre les Pays-Bas (4-0), Randal Kolo Muani a enchaîné avec une seconde titularisation, cette fois-ci en Irlande (1-0). Plus discret, l'ancien attaquant du FC Nantes s'impose toutefois en équipe de France comme le confirme Didier Deschamps. Une nouvelle qui devrait réjouir Kylian Mbappé qui semble bien s'entendre avec le joueur de l'Eintracht Francfort.

Un peu plus de trois mois après la Coupe du monde, l'équipe de France faisait sa rentrée avec un important renouvellement d'effectif après les départs à la retraite d'Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema. Et la nouvelle génération s'impose en Bleus.

Kolo Muani s'impose en Bleus

A l'image de Randal Kolo Muani. Après son entrée en jeu fracassante en finale de la Coupe du monde, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, dont l'association avec Kylian Mbappé est efficace, a brillé face aux Pays-Bas (4-0) au poste d'avant-centre. Ainsi, il était de nouveau titulaire en Irlande, mais cette fois-ci dans le couloir droit. Sa polyvalence est un atout et Didier Deschamps ne tarit pas d'éloges pour l'ancien Nantais.

«Il y a beaucoup de positif»