Équipe de France : Incroyable, Mbappé déjà rétrogradé

Face à l'Irlande lundi soir, les Bleus ont remporté une courte mais importante victoire dans la course aux qualifications pour l'Euro 2024 (1-0). Les Irlandais, valeureux et très bien organisés ont posé beaucoup de soucis, notamment au trio Mbappé-Giroud-Kolo Muani. Le deuxième match en tant que capitaine du numéro 10 français était attendu mais n'a pas réussi à peser. Pour Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, c'est même plutôt Griezmann qui a eu une attitude de capitaine.

Lors de sa première conférence de presse, Kylian Mbappé avait admis qu'il ne serait pas le seul leader et qu'il laisserait la place à ceux qui voudraient prendre la parole pour tenter de rameuter les troupes. Chose qu'il a semblé faire lundi soir face à l'Irlande, laissant ce rôle à Antoine Griezmann, son vice-capitaine selon Jérôme Alonzo.

« J'ai apprécié la révolte sonnée par Griezmann »

Dans une analyse livrée à L'Équipe , Jérôme Alonzo a évoqué le rôle de leader d'Antoine Griezmann, et de la révolte que l'attaquant de l'Atletico de Madrid a insuflé aux Bleus après la pause : « Entre la 45e et la 50e, j’ai apprécié la révolte sonnée par Griezmann, notamment. Il a mis un énorme tampon au retour des vestiaires. Il a été un leader par l’exemple dans l’intensité et l’impact. J’ai beaucoup aimé qu’on se fasse bouger. C’est un vrai gros test avec un adversaire qui a posé des problèmes tactiques et physiques aux Bleus. On ne peut pas toujours gagner 4-0. Un petit 1-0, c’est important pour la suite. Je n’ai pas été séduit par le jeu français mais par le fait qu’ils ont gagné dans un environnement hostile. Le sport de haut niveau, c’est gagner un soir où tu es moins bien. On ne peut pas toujours être bon. »

« J'ai trouvé capitaine Mbappé plutôt lieutenant de Griezmann »