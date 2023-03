Mbappé a trouvé le prochain crack du PSG, il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande révélation de la saison au PSG où il a signé son premier contrat professionnel l’été dernier, Warren Zaïre-Emery est en train de monter en puissance. Kylian Mbappé a d’ailleurs vanté les mérites de son coéquipier, et le jeune milieu de terrain du PSG a répondu aux éloges de la star tricolore.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery est désormais un membre à part entière de l’équipe première du PSG. Pourtant, il y a encore quelques mois, le jeune milieu de terrain était encore inconnu du grand public, et c’est Christophe Galtier qui lui a offert une promotion avec du temps de jeu très régulier en équipe première. Du temps de jeu qui a d’ailleurs été profitable à Zaïre-Emery, qui a montré toutes ses qualités au plus haut niveau cette saison.

« Ce qu’on veut ici »

En février dernier, au micro de Prime Video, Kylian Mbappé avait d’ailleurs fait l’éloge du jeune milieu de terrain du PSG après une victoire in-extremis face au LOSC (4-3) : « Il a de la personnalité. Pour jouer ici, ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qui peut. Et bien sûr qu’il va apprendre. Parfois, il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l’aider, parce qu’on sait qu’il a de la qualité », avait lâché Mbappé sur Zaïre-Emery, qui a apprécié ces propos du numéro 7 du PSG.

« Un plaisir »