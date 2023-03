Équipe de France : C’est terminé pour Griezmann

Arnaud De Kanel

Suite à la retraite internationale d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France. L'attaquant du PSG a été préféré à Antoine Griezmann, également présent dans la discussion et très déçu, lui qui rêvait du brassard. Désormais, le joueur de l'Atletico Madrid ne se fait plus d'illusions et sait bien qu'il n'aura jamais le brassard.

La Coupe du monde a marqué la fin d'une ère en équipe de France. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont annoncé leur retraite internationale. Didier Deschamps a donc perdu son capitaine, avec Lloris, mais également son vice-capitaine avec Varane. Ainsi, le brassard était convoité par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Bien qu'il soit plus expérimenté, Grizou n'a pas été choisi par son sélectionneur et était très déçu suite à cela comme l'a confirmé son nouveau capitaine en conférence de presse. En voyant un jeune de 24 ans lui passer devant, il a bien compris qu'il ne sera jamais le patron chez Les Bleus comme le souligne Vincent Duluc.

Équipe de France : Un vieux scandale refait son apparition https://t.co/qafrZqpcys pic.twitter.com/wh9XKjUDbj — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Il l'attendait, il l'espérait»

Dans un forum de questions organisé par L'Equipe , le journaliste Vincent Duluc a été interrogé sur la situation d'Antoine Griezmann. « S'il reste de la déception chez Griezmann ? Il en reste sûrement un petit peu. Il l'attendait, il l'espérait, à 32 ans. Cela ne disparaîtra pas complètement sans doute, et des événements feront resurgir cette déception dans les mois à venir, c'est humain. Mais l'essentiel est qu'il reste le même joueur sur le terrain, et sur ce plan-là, France-Pays-Bas a été très rassurant », souligne le journaliste, avant de poursuivre.

«La porte s'est refermée pour toujours»