Mbappé - PSG : Deschamps va tout changer

Déçu par les précédents recrutements du PSG, Kylian Mbappé pourrait bien réclamer du lourd cet été. Et cela tombe bien puisque le club de la capitale semble décidé à recruter des joueurs pour épauler son attaquant, et vise notamment des joueurs de l’équipe de France, mis en valeur par Didier Deschamps.

Cet été, le PSG compte bien se rattraper sur le mercato, notamment dans le but de satisfaire Kylian Mbappé. Dans cette optique, le recrutement parisien pourrait prendre des allures made in France. Il faut dire que Didier Deschamps a lancé plusieurs talents en Bleus qui ont de quoi susciter l'intérêt du PSG.

Kolo Muani, Thuram… du lourd pour épauler Mbappé ?

Ainsi, depuis quelques jours, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance du côté du PSG. L'attaquant de l'Eintract Francfort prouve avec l'équipe de France que son entente avec Kylian Mbappé est excellente. Marcus Thuram, qui sera libre en fin de saison, ainsi que son frère Khephren, sous contrat avec l'OGC Nice, auraient tapé dans l'œil du PSG selon différentes informations sorties récemment. Autre piste au milieu de terrain, celle menant à Youssouf Fofana qui s'est également imposé dans le groupe des Bleus. Enfin, s'il n'est pas encore convoqué par Didier Deschamps, Manu Koné représente l'avenir de l'équipe de France. Et du PSG ? Pas impossible puisque son nom circule du côté de la capitale.

Rabiot ouvre la porte au PSG