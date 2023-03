Zidane - PSG : Ça part dans tous les sens, le Qatar complètement largué ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le marché des entraîneurs s’est animé. Julian Nagelsmann et Antonio Conte ont effectivement été démis de leur fonction et font parler d’eux pour d’autres postes. Pendant ce temps-là, malgré l’incertitude qui règne autour de Christophe Galtier, le PSG se montre très calme ce qui pourrait avoir un impact sur l’avenir.

Malgré une première partie de saison encourageante, le PSG est retombé dans ses travers après la Coupe du monde. Eliminé en huitième de finale de la Coupe de France contre l'OM, puis au même stade de la compétition en Ligue des champions, face au Bayern Munich, le club de la capitale a même concédé sept défaites depuis le début de l'année 2023. Une situation qui fragilise la position de Christophe Galtier, moins d'un an après sa nomination sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino.

Nagelsmann, Conte… Les grands clubs s’activent

Néanmoins, si le PSG compte se séparer de Christophe Galtier, il faudra probablement accélérer car les autres grands clubs européens ne perdent pas de temps. En effet, le Bayern Munich a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann... qui venait pourtant d'éliminer le PSG en Ligue des champions. Et les Bavarois n'ont pas perdu de temps en le remplaçant par Thomas Tuchel, qui était également très apprécié par la direction parisienne. Tottenham non plus n'a pas perdu de temps a décidé de se séparer d'Antonio Conte qui pourrait être remplacé par Julian Nagelsmann. Par conséquent le marché des entraîneurs est en feu, sans que le PSG n'y participe.

Le PSG déjà en retard sur le marché ?

Et ce n'est pas terminé puisque le Real Madrid prépare également la succession de Carlo Ancelotti qui pourrait prendre la tête de la sélection brésilienne en fin de saison. Pour le remplacer, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Zinedine Zidane sont annoncés. Autant de pistes qui pourraient disparaître pour le PSG. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Qatar pourrait décider de maintenir Christophe Galtier dans ses fonctions. C'est en tout cas la tendance actuelle, comme révélé en exclusivité par le PSG.