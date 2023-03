Révolution en équipe de France, Deschamps annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Mike Maignan étrennait son statut de numéro 1 lors de ce rassemblement avec l'équipe de France. Et le portier de l'AC Milan n'a pas mis longtemps avant confirmer qu'il avait les épaules pour prendre la succession du joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Didier Deschamps adoube ainsi son nouveau gardien titulaire.

C'était l'une des curiosités de ce premier rassemblement de l'année de l'équipe de France. Après plus de 12 ans à garder les buts de l'équipe de France, Hugo Lloris a pris sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde au Qatar. Le nom de son successeur était déjà connu, mais Mike Maignan devait tout de même démontrer qu'il avait les épaules pour assumer ce statut. Et il l'a largement confirmé. Peu sollicité face aux Pays-Bas, le portier de l'AC Milan a arrêté le penalty de Memphis Depay en fin de match (4-0), mais surtout, il est l'auteur d'une parade exceptionnelle dans les dernières minutes contre l'Irlande qui a permis aux Bleus de s'imposer en Irlande (1-0). Didier Deschamps est sous le charme.

«L'arrêt de Mike vaut un but»

« Il y a beaucoup de positif avec six points, cinq buts et aucun encaissé. Le calendrier ne nous avait pas fait de cadeaux avec les Pays-Bas d'entrée et l'Irlande. On a été moins rayonnant aujourd'hui que vendredi. On a eu moins d'occasions mais il faut gagner ces matches. L'équipe a affiché un très bon état d'esprit et du caractère. Il y a l'arrêt de Mike. Il vaut un but. On a su répondre et étant moins brillant qu'au premier match. L'Irlande a bien défendu. Je suis content et fier de ce groupe face à deux adversaires comme ça. C'est vraiment bien d'avoir déjà pris ces six points », assure le sélectionneur au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Quand Mike est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau»