Clash en équipe de France, Deschamps prend une grosse décision

Mis de côté au Qatar après sa prestation ratée contre l’Australie, Benjamin Pavard a trouvé le temps long durant la Coupe du monde, au point que son comportement aurait irrité en interne. Désireux de tourner la page, Didier Deschamps a rappelé le joueur du Bayern Munich pour le premier rassemblement de l’année. Ce lundi, celui-ci sera même titulaire face à l’Irlande.

Acteur décisif du sacre en 2018, Benjamin Pavard a connu une Coupe du monde radicalement différente au Qatar cet hiver, écarté par Didier Deschamps après sa prestation ratée face à l’Australie. Un coup dur pour le défenseur du Bayern Munich, passé numéro trois dans la hiérarchie, Jules Koundé et Axel Disasi le dépassant dans l’esprit du sélectionneur. Il était donc surprenant de voir son nom figurer dans la liste de Didier Deschamps pour le premier rassemblement de l’année, d’autant que Benjamin Pavard se serait fait remarquer au Qatar.

Une Coupe du monde mouvementée pour Pavard

En effet, Benjamin Pavard aurait très peu goûté à son nouveau statut en équipe de France durant la Coupe du monde, de quoi faire grincer des dents en interne. « Après le match contre l'Australie, il y a eu des remontrances de la part du staff technique que Benjamin Pavard n'accepte pas. Ça répond et ça commence à agacer le staff, qui a quand même protégé son joueur pendant des années et qui lui a maintenu une confiance inébranlable. Aux entraînements ou quand il était sur le banc de touche, Benjamin Pavard s'est permis des remarques sur ses coéquipiers, ce que le staff a jugé complètement déplacé. En finale, il y a eu des mots très tendus entre Didier Deschamps et le joueur », révélait notamment le journaliste Romain Molina.

Le défenseur du Bayern retrouve le côté droit contre l'Irlande