Equipe de France : Deschamps a trouvé un duo de rêve

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En défense centrale, Didier Deschamps s’appuie désormais sur le duo formé par Dayot Upamecano et Ibrahim Konaté. Une charnière de feu qui semble clairement capable de devenir incontournable rapidement. Un vrai plus pour les Bleus.

Il semblerait que Didier Deschamps tienne enfin sa charnière centrale. Dayot Upamecano et Ibrahim Konaté forment un duo presque infranchissable en défense. Après la retraite de Raphaël Varane, beaucoup se demandait comment Didier Deschamps allait remplacer un joueur aussi important. Le sélectionneur des Bleus semble avoir déjà trouvé la solution.

Infranchissables face aux Pays-Bas

Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano n'ont pas tremblé face aux attaquants des Pays-Bas vendredi dernier, match remporté brillamment par la France (4-0). Les joueurs néerlandais se sont créés très peu d'occasions franches lors de cette rencontre. 11 tirs pour 5 tirs cadrés. Memphis Depay n'aura pas réussi à franchir les deux géants défensifs et les Pays-Bas ont repris le chemin d'Amsterdam avec une véritable leçon footballistique sur le terrain. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n'a pas tari d'éloges sur le duo lors de la conférence de presse d'avant match face à l'Irlande : "Envisager que ça puisse être une défense très solide, complémentaire, à travers ce qu’ils ont pu réaliser les deux, oui, a expliqué le sélectionneur des Bleus à la veille de ce déplacement à l’Aviva Stadium. Après, il y en a eu des charnières, s’il faut remonter dix-vingt ans en arrière. Mais ils en ont la capacité parce qu’ils se connaissent. Ils ont joué pas mal de matchs ensemble, à Leipzig et en Espoirs. Au fil du temps, il y a toujours de l’amélioration possible, mais ils dégagent beaucoup de force athlétique dans les duels, de la vitesse, un bon jeu de tête. Ils ne sont pas embêtés avec le ballon. Ça fait beaucoup de qualités pour des défenseurs."

Ils se connaissent très bien

Ayant évolué ensemble au RB Leipzig pendant 4 saisons, Ibrahima Konaté (Liverpool) et Dayot Upamecano (Bayern Munich) se connaissent parfaitement. La première titularisation du duo fut en Bundesliga lors de la saison 2017-2018 face au FC Koln. Puis ont été titularisés de nombreuses fois par la suite, Ralph Hasenhüttl trouvant déjà les deux joueurs complémentaires. En Ligue des champions, les deux joueurs ont été alignés à quatre reprises dont 2 matchs face au Paris Saint Germain en 2020. En Europa League, les deux joueurs sont titularisés 4 fois. Finalement en 2021, ils quittent Leipzig et leur chemin se séparent, pour Konaté direction Liverpool tandis qu'Upamecano décide de rester en Allemagne en signant au Bayern Munich.

