Équipe de France : Deschamps a fait une demande à Mbappé

À la veille du match de l’équipe de France contre l’Irlande, Didier Deschamps et Kylian Mbappé se sont rendus en conférence de presse. Les deux hommes ont évoqué la large victoire face aux Pays-Bas, la nouvelle génération qui éclot en Bleus ainsi qu’une demande spéciale qu’a reçu le nouveau capitaine de la part de son sélectionneur.

Ce lundi soir, l’équipe de France jouera à Dublin le deuxième match des qualifications pour le prochain Euro. Après la victoire tranquille contre les Pays-Bas (4-0), les hommes de Didier Deschamps veulent réitérer leur performance face aux Irlandais et montrer définitivement que la défaite en finale de Coupe du monde est loin derrière. Ils ont d’ailleurs répondu à quelques questions en conférence de presse.

Mbappé interrogé avant l’Irlande

Kylian Mbappé a avoué ce dimanche qu’il était de sa responsabilité de se présenter face à la presse : « Ça ne m'a jamais dérangé. Le coach m'a demandé de venir. Ça fait partie de ma responsabilité de capitaine. Il ne faut pas s'enflammer et on a bien entamé les qualifications. Le match de demain sera plus compliqué que ce que les gens peuvent penser ».

« Il faudra leur laisser la place »