Deschamps tranche pour une star, «c’est bon signe»

Arnaud De Kanel

Trois mois après la finale perdue en Coupe du monde, l'équipe de France s'est retrouvée pour débuter sa campagne de qualifications au prochain Euro. Dans sa liste, Didier Deschamps a fait le choix d'appeler Olivier Giroud malgré ses 36 ans. Pour Vincent Duluc, cette convocation n'est pas anodine et elle est très significative quant à une éventuelle participation de Giroud à l'Euro 2024.

Si les pages Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema en équipe de France se sont tournées, celle d'Olivier Giroud continue de s'écrire. Encore appelé pour aider ses coéquipiers à se qualifier pour le prochain Euro, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus entend bien soulever le trophée à l'été 2024. D'ici là, il aura 37 ans, mais Vincent Duluc estime que cette convocation est un signal fort envoyé par Didier Deschamps.

«C'est plutôt bon signe pour lui»

« Le fait qu'il soit là, à moins de quinze mois de l'Euro, est plutôt bon signe pour lui, de même que le goût de Mbappé pour un pivot à ses côtés. Il avait 36 ans à la Coupe du monde, il aurait 37 ans à l'Euro, la différence n'est pas énorme », a expliqué Vincent Duluc en réponse à un internaute lors d'un forum organisé sur le site L'Equipe . Olivier Giroud pourrait même être utilisé en tant que remplaçant.

«On peut l'imaginer à l'Euro pour sortir du banc»