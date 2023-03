Equipe de France : Mbappé capitaine, c’est totalement validé !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans son nouveau rôle de capitaine, Kylian Mbappé a été comme à son habitude : éblouissant. Une nouvelle fonction qui lui va comme un gant et qui pourrait lui permettre de franchir encore un nouveau cap. Les Bleus s’en frottent les mains…

Didier Deschamps ne s'est pas trompé en donnant le brassard à Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine de l'équipe de France a pu répondre présent contre les Pays-Bas et face à l'Irlande en assumant des responsabilités qui ne semblent clairement pas l'effrayer. Bien au contraire...

Étincelant face aux Pays Bas, moins contre l'Irlande

Face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé a montré qu'il était le patron de l'attaque des Bleus. Première titularisation en tant que capitaine officiel, Mbappé a été magique en inscrivant un doublé (21e min et 88e min) et en délivrant une passe décisive sur le but d'Antoine Griezmann. Néanmoins face à l'Irlande, le joueur du PSG a été moins bon et complètement muselé par la défense irlandaise. Mbappé n'avait rien à se mettre sous la dent. Malgré cela, l'essentiel a été réalisé avec trois points dans la poche.

Equipe de France : Revenu en héros, il raconte sa descente aux enfers https://t.co/UX1uj9cjLf pic.twitter.com/CskwsRg3t9 — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Un leader validé par les adversaires

Avant même d'être capitaine, Kylian Mbappé était reconnu par ses adversaires pour être un leader incontestable sur le terrain. Performant, le natif de Bondy sait aussi parler à ses coéquipiers sur le terrain. Face à l'Argentine, le patron sur la pelouse s'appelait Kylian Mbappé et savait bien placer les mots pour remettre ses coéquipiers dans le bon rail. Triplé pour sauver la France d'un gouffre dans lequel elle s'était mise dès la première période puis en prolongation après que Messi ait redonné l'avantage à l'Albiceleste (2-3), Mbappé avait démontré ce jour-là à Didier Deschamps qu'il méritait de reprendre le brassard de capitaine. Face aux Pays-Bas, Mbappé, pour sa première en tant que capitaine officiel de l'EdF, s'est illustré par une performance XXL avec à la clé un doublé et une passe décisive : "Nous n’avions aucune chance (de gagner). Après huit minutes, nous perdions déjà 2-0. Contre une telle équipe, il faut être très bons. Ce qui fait mal, c’est que le premier et le quatrième buts proviennent d’erreurs défensives. Et, bien sûr, aussi de la qualité de (Kylian) Mbappé. Nous avions indiqué qu’il fallait faire très attention sur ces actions et nous n’avons pas prêté suffisamment d’attention. Nous avons montré très peu dans ce match. Je ne m’attendais pas à un tel écart."

Il a pris la parole dans le vestiaire