Équipe de France : Mbappé patron, le vestiaire fait une révélation

La trêve internationale touche à sa fin et elle est remplie d'informations essentielles pour Didier Deschamps pour la suite de l'avenir de l'équipe de France. Face aux Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0) les Bleus ont donc marqué 5 buts pour aucun encaissé. Une statistiques qui montre que les nouveaux arrivés (Konaté, Upamecano, Maignan) ont déjà pris la mesure de ce qui les attend. Enfin, la nouvelle ère Deschamps s'est ouverte avec le brassard de capitaine offert à Kylian Mbappé. D'ailleurs, Ibrahima Konaté a évoqué ce nouveau rôle du numéro 10 français.

Didier Deschamps peut être content de ses hommes. Parce que chacun semble s'être révélé à différents moments. Mbappé face aux Pays-Bas a guidé les siens vers une victoire probante (4-0) tandis que Mike Maignan a pris le relais, à chaque fois en fin de match en sortant le penalty de Memphis Depay puis en effectuant une parade déjà mythique dans un Aviva Stadium qui croyait déjà à l'égalisation de ses Irlandais. Ce stade, qui a porté malheur à l'équipe de France de rugby (32-19) il y a deux semaines a porté bonheur à celle de football. Une trêve qui a aussi permis à plusieurs joueurs de prendre un rôle de leader, chose que Kylian Mbappé avait déjà promis.

« Je vais ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer »

Lors de sa première conférence de presse en tant que capitaine, Kylian Mbappé avait annoncé la couleur : il ne sera pas le seul leader du vestiaire : « J'ai été félicité par pas mal de personnes. On essaie d'intégrer les nouveaux pour qu'ils se sentent bien. C'est en fonction de la personnalité de chacun. Je vais être tourné vers les autres, j'ai pas envie de décider ou d'imposer, je vais ouvrir la possibiltié aux autres de s'exprimer. on a montré que lorsque chacun avait sa place on pouvait faire de grandes choses, ce serait une erreur de bouleverser tout ça. »

« Il n'y a pas que Kylian qui parle »