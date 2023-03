Mbappé plombe une star, il «n’est pas capable de diriger»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier les Pays-Bas vendredi dernier, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Une décision, qui aurait peiné Antoine Griezmann, présent chez les Bleus depuis 2014. Mais selon le journaliste Thierry Bretagne, le sélectionneur a fait le bon choix, le joueur de l'Atlético n'ayant pas les épaules pour assumer ce rôle.

La douche froide pour Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético espérait récupérer le brassard de capitaine après la retraite d'Hugo Lloris. Mais Didier Deschamps a, finalement, décidé de confier ce rôle à Kylian Mbappé. Un choix, qui aurait fortement irrité Griezmann. A tort selon Thierry Bretagne. Car selon lui, il n'a pas les épaules pour assumer ce rôle en sélection.

« Cela aurait été injuste et incongru ! »

« Il n’est pas capable de diriger. Il n’y a pas de génération Griezmann, et il y a déjà une génération Mbappé. Le pouvoir, ça se prend ! Moi j’ai toujours entendu cela dans les couloirs de Science-Po. C’est la chose dont on se lasse le moins, et c’est la chose, quand on a commencé à toucher, qu’on ne lâche pas. Griezmann n’est pas un homme de pouvoir. Son parcours parcours est extraordinaire, à la limite peut-être plus méritoire que celui de Mbappé, mais on lui aurait donné le capitanat comme une sorte de médaille du travail, et cela aurait été injuste et incongru ! » a confié le journaliste.

Il reproche le manque de leadership