Zidane en équipe de France, la condition est dévoilée

Arnaud De Kanel

Après une Coupe du monde réussie, Didier Deschamps a fait le choix de prolonger jusqu'en 2026. Le sélectionneur a profité de ses excellentes relations avec Noël Le Graët pour barrer la route à Zinedine Zidane. Mais avec le départ du dirigeant breton, son avenir pourrait être reconsidéré plus tôt que prévu et cela pourrait profiter à Zizou.

Alors que la tendance était plus pour une prolongation jusqu'en 2024, Didier Deschamps surprenait son monde en prenant la décision d'étendre son contrat jusqu'à la prochaine Coupe du monde, notamment pour écarter Zinedine Zidane. Mais à ce moment là, c'est Noël Le Graët qui présidait la FFF. Avec son départ, l'avenir de Didier Deschamps pourrait être rediscuté en cas de contre performance à l'Euro 2024 selon Vincent Duluc. Cela pourrait donc profiter à l'ancien entraineur du Real Madrid, actuellement convoité par le PSG, s'il est encore libre d'ici là.

Deschamps menacé à cause du départ de Le Graët ?

« Didier Deschamps, qui méritait évidemment de pousser jusqu'en 2024 après sa réussite à la Coupe du monde, a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026, on le sait, mais le fait même que ce soit Noël Le Graët et lui seul qui ait pris cette décision, juste avant d'être poussé à la démission, pourra pousser la FFF à la remettre plus facilement en cause si l'Euro 2024 se passait mal », estime Vincent Duluc en réponse à un internaute sur le site L'Equipe .

«Zidane ne va pas passer sa vie à attendre»