Mbappé lance la révolution, le PSG a le feu vert pour son mercato

Thomas Bourseau

Originaire de région parisienne, Manu Koné est sujet à un transfert au PSG à la prochaine intersaison au vu des rumeurs circulant dans la presse. Et l’international espoir français n’a pas assuré à 100% qu’il resterait au Borussia Mönchengladbach cet été.

Et si Manu Koné devenait un joueur du PSG à la prochaine intersaison. Comme en équipe de France, l’animation du Paris Saint-Germain pourrait tourner autour de Mbappé la saison prochaine et Koné n’a dernièrement pas caché son attirance quant au fait d’évoluer aux côtés de l’attaquant du PSG. Annoncé sur le départ du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné a évoqué son avenir.

Koné évoque un «lien logique» avec le PSG

Lors d’une interview pour Le Parisien , Manu Koné n’a pas coupé à la question mercato du moment à savoir, va-t-il rejoindre le PSG ? L’ancien du Toulouse FC n’a pas fait de langue de bois. « (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer ».

«Il se passera ce qui doit se passer»