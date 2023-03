Équipe de France : Riolo calme tout le monde sur le nouveau phénomène

Pierrick Levallet

En plus du but de Benjamin Pavard, l'équipe de France a pu compter sur un Mike Maignan décisif pour décrocher une victoire en Irlande ce lundi (0-1). Le portier de l'AC Milan a sauvé les Bleus dans les derniers instants de la partie. Les supporters français se sont donc enflammés après la partie, mais Daniel Riolo regrette le manque de reconnaissance envers Hugo Lloris.

Ce lundi, l’équipe de France a lutté pour décrocher sa victoire sur la pelouse de l'Irlande (0-1). Délivrés par Benjamin Pavard, auteur d’une splendide réalisation, les Bleus ont également pu compter sur un grand Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan a sauvé les hommes de Didier Deschamps dans les ultimes minutes de la partie.

Maignan a sauvé les Bleus, la France s’enflamme

En effet, le gardien de but de 27 ans a réalisé un arrêt impressionnant sur une tête de Nathan Collins. Ce sauvetage s’est révélé décisif et a permis à l’équipe de France de décrocher les trois points dans ce match de qualification pour l’Euro 2024. Naturellement, les supporters français se sont enflammés autour de Mike Maignan. Mais Daniel Riolo regrette le manque de reconnaissance affiché pour Hugo Lloris.

«On va en faire des tonnes et des tonnes»