Les grands gagnants de la liste de Deschamps

Arnaud De Kanel

Tombeuse de l'Irlande lundi soir dans un match assez ennuyant, l'équipe de France a bouclé son premier rassemblement de l'année 2023. Les vice-champions du monde ont connu de nombreux changements par rapport au Qatar. Certains ont gagné gros aux yeux de Didier Deschamps.

Cette liste post-Coupe du monde de Didier Deschamps était très attendue et elle n'a pas déçue. Ces Bleus là sont très attachants et donnent envie qu'on les pousse. Ils ont parfaitement débuté leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en écrasant les Pays-Bas (4-0) puis en disposant de l'Irlande par la plus petite des marges. Deux victoires en deux matchs et plusieurs enseignements à tirer de ce rassemblement.

Mbappé récupère le brassard

Le grand gagnant, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a récupéré le brassard de capitaine laissé vacant par Hugo Lloris. Didier Deschamps l'a préféré à Antoine Griezmann et Mbappé a parfaitement débuté son règne en sélection. Face aux Pays-Bas, pour sa première en tant que capitaine, il a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive. Un peu moins en vue face à l'Irlande, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a gagné gros et à 24 ans, il n'est pas près de lâcher son brassard.

Maignan, la relève assurée

Il n'a pas froid aux yeux et a confirmé tout le bien qu'on disait de lui. Mike Maignan est officiellement devenu le numéro 1 en équipe de France et il a signé une sacrée entrée en matière. Après avoir arrêté un pénalty dans les arrêts de jeu face aux Pays-Bas, le portier de l'AC Milan s'est envolé dans le ciel de Dublin pour permettre aux Bleus de ramener la victoire d'Irlande. Il y avait déjà peu de doute sur le fait qu'il remplace Hugo Lloris, il a définitivement mis fin au débat.

Kolo Muani, Konaté, Upamecano, Camavinga... Deschamps dégage des tendances

Il y en a un qui a sans doute gagné sa place de titulaire, c'est Randal Kolo Muani. L'attaquant a été préféré à Olivier Giroud et son sélectionneur lui a même refait confiance en l'alignant à droite en Irlande. Il est le seul, avec Kylian Mbappé, à avoir été titularisé deux fois dans ce rassemblement dans ce secteur aussi fourni que l'attaque française. Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont eux-aussi débuté les deux rencontres. La jeune garde française a pris le relais et s'est imposée. Deschamps leur fait confiance, il sera difficile de les déloger. Enfin, au milieu de terrain, Eduardo Camavinga est sorti du lot contre l'Irlande. Appelé en tant que latéral gauche, il était titulaire lundi soir à la place d'Aurélien Tchouaméni et il ne s'est pas manqué. Il confirme son excellent début d'année au Real Madrid où déjà, il a chipé la place de son coéquipier.