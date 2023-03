Mbappé a un problème en équipe de France, il va lui rendre la vie dure

Thomas Bourseau

Lors de la Coupe du monde, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, battant ainsi le record de Thierry Henry. Mais jusqu’à quand le joueur du Milan AC va-t-il le rester ? Un extraterrestre nommé Kylian Mbappé arrive en balle juste derrière. Par conséquent, Giroud entend un peu compliquer la tâche au nouveau capitaine des Bleus.

Avec 53 buts au compteur, Olivier Giroud est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Ayant décidé de continuer l’aventure avec les Bleus, le numéro 9 tricolore va donc pouvoir encore augmenter un peu son total, mais en parallèle, Kylian Mbappé affole lui aussi les compteurs. A 24 ans, le crack de Bondy compte déjà 38 buts avec l’équipe de France et le record pourrait donc rapidement tomber…

Mbappé retardé par Giroud ?

Mais Olivier Giroud veut poser quelques problèmes à Kylian Mbappé pour ce record en équipe de France. A l’occasion d’une vidéo sur la chaine Youtube de la FFF, le buteur des Bleus a lâché : « Mes objectifs en équipe de France ? Marquer un maximum de buts pour faire en sorte que Kylian ne me rejoigne pas au classement des buteurs d’ici un ou deux ans ».

« Il va battre tous les records »