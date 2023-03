Algérie : Deschamps encore snobé par deux cracks ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Convoqué à une reprise avec l’équipe de France, Houssem Aouar n’avait joué qu’un match amical. Le milieu de l’OL a finalement opté pour l’Algérie, un choix que pourraient faire Amine Gouiri et Rayan Cherki. Les deux joueurs formés à Lyon seraient prêts à changer de nationalité sportive.

Est-ce que l’équipe de France est moins intéressante ou est-ce l’Algérie qui l’est de plus en plus ? La question se pose depuis que Jaouen Hadjam, Badredine Bouanani mais surtout Houssem Aouar ont décidé de tourner le dos aux Bleus et de représenter l’Algérie. Et ils pourraient bien ne pas être les derniers.

Gouiri et Cherki prêts à rejoindre l’Algérie

A en croire les informations de Moumen Ait Kaci Ali, journaliste algérien, Amine Gouiri et Rayan Cherki pourraient imiter Houssem Aouar. Alors qu’ils évoluent tous les deux avec l’équipe de France espoirs, les joueurs formés à l’OL seraient prêts à changer de nationalité sportive. Amine Gouiri serait même contrarié par certaines choses avec les Bleus .

Coup dur pour Deschamps