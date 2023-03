Mbappé déjà critiqué, Deschamps a-t-il fait le bon choix ?

La rédaction

Hugo Lloris et Raphaël Varane ayant décidé d’arrêter avec l’équipe de France, Didier Deschamps a dû désigner un nouveau capitaine. Le brassard a alors été récupéré par Kylian Mbappé. Face aux Pays-Bas et à l’Irlande, le crack de Bondy a occupé cette fonction, avec un bilan mitigé aux yeux de certains. Nommer Mbappé était-il alors le meilleur choix pour Deschamps ?

Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Tel était donc le dilemme pour Didier Deschamps pour le choix du nouveau capitaine de l’équipe de France. Le verdict est finalement tombé lors de ce rassemblement des Bleus et le brassard a été récupéré par le crack de Bondy. De quoi attrister un peu le joueur de l’Atlético de Madrid, qui a semble-t-il digéré cela désormais. Mais alors que l’équipe de France a fini ses deux matchs, l’heure est au bilan pour Mbappé et il est loin d’être le meilleur…

« J’ai trouvé le capitaine Mbappé plutôt lieutenant de Griezmann »

Face aux Pays-Bas, pour sa première en tant que capitaine, Kylian Mbappé était sur un véritable nuage. Forcément, tout le monde était sous le charme. Le fait est que contre l’Irlande, ça a été plus difficile pour lui et ça lui a valu certaines critiques. Jérôme Alonzo a notamment lâché : « Entre la 45e et la 50e, j’ai apprécié la révolte sonnée par Griezmann, notamment. Il a mis un énorme tampon au retour des vestiaires. Il a été un leader par l’exemple dans l’intensité et l’impact. (…) Ce soir (hier), Mbappé a été discret, même dans l’attitude. J’ai trouvé le capitaine Mbappé plutôt lieutenant de Griezmann ».

Le bon choix ?

Le Mbappé capitaine n’a donc pas forcément convaincu face à l’Irlande. De quoi raviver les débats autour du choix de Didier Deschamps. Aurait-il fallu plutôt confier le brassard à Antoine Griezmann ? Certains le pensent donc. Mais la décision du sélectionneur est désormais prise. A voir comment Mbappé se comportera lors des prochains rassemblements des Bleus…



Alors, Deschamps a-t-il fait le choix choix ?