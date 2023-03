Mbappe lâche punchline sur punchline, l’équipe de France réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé est vite parvenu à faire l'unanimité, que ce soit auprès de ses coéquipiers, ou des journalistes, habitués aux conférences de presse monotones d'Hugo Lloris. Grâce à son franc-parler, le joueur du PSG s'installe, un peu plus, comme l'un des personnages incontournables du sport français.

Kylian Mbappé n'est pas le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France (Etienne Jourde a été nommé capitaine à l'âge de 20 ans en 1910), mais son empreinte laissée sur le football tricolore devrait être bien plus importante. A 24 ans, le joueur du PSG est bien parti pour battre le record de meilleur buteur, détenu depuis le dernier Mondial par Olivier Giroud, et pourrait être le leader d'une génération dorée. La génération Mbappé a commencé son histoire de la meilleure des manières en battant les Pays-Bas et l'Irlande en éliminatoires de l'Euro 2024. Au cours de ces deux rencontres, on a pu apercevoir le Parisien donner des conseils à ses coéquipiers.

L'attitude de Mbappé tranche avec celle de Lloris

Si Mbappé fait l'unanimité sur le terrain, il la fait aussi en salle de presse. Le joueur est à l'aise devant les médias et ça se voit. L'international français a déjà lâché quelques phrases marquantes, comme lorsqu'il a fallu commenter son malaise avec Antoine Griezmann (« Il était déçu, c’est compréhensible. Je lui ai dit qu’à sa place j’aurais eu la même réaction, expliquera le Bondynois. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique ») ou comme lorsqu'il a évoqué son envie de dépasser Michel Platini au classement des buteurs ( « C'est à la fois un honneur et à la fois la prochaine cible à abattre. Je veux continuer mon chemin jusqu’en haut mais Michel Platini c’est une légende absolue, que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini une légende incontestée du football français mais comme on avait dit et comme j’ai dit moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini »).

L'équipe de France sous le charme