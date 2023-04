Messi - PSG : Le Qatar a pris les choses en main, une offre va partir

Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire en fin de saison, Lionel Messi n'a toujours pas tranché quant à une éventuelle prolongation au PSG. Dans le même temps, le FC Barcelone rêverait et pousserait pour son retour. Mais le club de la capitale n'aurait pas l'intention d'abandonner ce dossier aussi facilement et préparerait une nouvelle offensive.

Alors que la fin de saison approche, Lionel Messi ne sait pas encore ce qu’il fera pour son mercato. Son contrat avec le PSG arrive à son terme, et il n’aurait toujours pas tranché quant à une éventuelle prolongation. Dans le même temps, le FC Barcelone pousserait pour son retour. Le club catalan multiplie d’ailleurs les sorties médiatiques pour l’inciter à revenir.

Le PSG menacé, l’offensive est programmée pour Messi https://t.co/cQlx4i5NAv pic.twitter.com/9TJXGEcwFf — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Le Barça pousse pour le retour de Messi

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici » a notamment lâché Rafa Yuste, dirigeant du FC Barcelone, en conférence de presse récemment.

Le PSG ne va rien lâcher