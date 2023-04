«La nausée» : Le PSG veut ses stars, il est dégouté

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour sur RMC après s’être mis à l’écart du monde des médias, Christophe Dugarry ne pouvait pas garder le silence plus longtemps, lui qui ne cache pas son dégoût vis-à-vis du football moderne. Le champion du monde 1998 pointe notamment du doigt la volonté du PSG de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos après leur passage contrasté.

Malgré les critiques à leur encontre après leurs deux saisons irrégulières dans la capitale, et l’important salaire dont ils disposent, Lionel Messi et Sergio Ramos pourraient prolonger leur passage au PSG. C’est en tout cas la volonté de l’état-major du club comme vous l’a indiqué le10sport.com. Une position loin de faire l’unanimité, notamment auprès de Christophe Dugarry, pointant du doigt le mode de fonctionnement du PSG pour évoquer le foot moderne qui lui donne « la nausée ».

« Son football qui n'est plus sur le terrain mais dans les tribunes avec Kim Kardashian »

« Entre les volontés de prolongations de Ramos et Messi par le PSG et son football qui n'est plus sur le terrain mais dans les tribunes avec Kim Kardashian, les fonds d'investissement qui ne fonctionnent pas mais auxquels on continue de faire confiance et j'en passe... Le football ne va pas mieux que lors de mon départ en 2020 », explique, dans des propos accordés à L’Équipe , celui qui a fait son retour sur RMC il y a quelques semaines.

