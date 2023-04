Messi, Zidane, Kolo Muani... Toutes les infos mercato du 1er avril

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Kolo Muani rêve du Bayern Munich

Alors que le PSG espère recruter un nouvel avant-centre cet été, le nom de Randal Kolo Muani a circulé ces derniers jours. Néanmoins, alors que l'Eintracht Francfort a récemment annoncé que l'objectif était de conserver l'ancien Nantais cet été, selon les informations de Sport1, la priorité de l'attaquant français est de rejoindre le Bayern Munich avant de rester en Bundesliga et retrouver plusieurs francophones.



Le PSG prêt à sauter sur l'occasion pour Ferland Mendy ?

En difficulté du côté du Real Madrid, Ferland Mendy enchaîne les pépins physiques et pourrait partir cet été. Une situation qui ne laisserait pas insensible le PSG à en croire les informations d' OK Diario qui ajoute que Manchester City est également dans le coup. Reste à savoir si le PSG prendra le risque de mettre en concurrence Nuno Mendes avec l'international français.



Le Barça dégaine une offre improbable pour Messi

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain au PSG, un retour au FC Barcelone prend de l'ampleur. Néanmoins, les difficultés financières du club poussent la direction catalane à imaginer un montage inédit pour rapatrier l'Argentin. Dans cette optique, selon les informations du Parisien , le Barça pourrait offrir à Lionel Messi des primes liées aux recettes à la billetterie du stade, mais également un pourcentage sur la vente de maillots.



L'OM monte au créneau pour Vitinha

Titulaire vendredi soir lors du match nul opposant l'OM à Montpellier (1-1), Vitinha n'en a pas profité pour se distinguer et renforce encore les doutes après son transfert record à 32M€. Mais Igor Tudor a tenu a tenu à monter au créneau pour son attaquant. « Vitinha, il doit continuer, avoir plus de ballons dans la surface, être plus servi. C'est comme ça qu'il joue, c'est un très bon finisseur dans la surface et on ne l'a pas assez servi », a confié l'entraîneur de l'OM après le match à Prime Vidéo .



