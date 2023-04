Attendu par Mbappé, il va recaler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer actif, notamment pour se renforcer dans le secteur offensif. L'arrivée d'un buteur est attendue pour épauler Kylian Mbappé. Et bien que Victor Osimhen fasse figure de priorité, le nom de Randal Kolo Muani circule également du côté de la capitale. Mais l'attaquant français se verrait plutôt du côté du Bayern Munich.

Ce n'est pas un secret, Kylian Mbappé préfère évoluer aux côtés d'un vrai avant-centre sur lequel il peut s'appuyer. Dans cette optique, le PSG aurait fait de Victor Osimhen sa priorité comme l'a révélé RMC Sport . Cependant, la piste menant à Randal Kolo Muani, dont l'association avec Kylian Mbappé en équipe de France fonctionne bien, circule également du côté du PSG.

Kolo Muani rêve du Bayern Munich

Mais ce dossier s'annonce très compliqué. Selon les informations de Sport1 , Randal Kolo Muani rêverait effectivement de rejoindre le Bayern Munich où il retrouverait de nombreux joueurs qu'il côtoie en équipe de France à l'image de Dayot Upamecano, Kingsley Coman ou encore Benjamin Pavard. L'ancien Nantais se verrait donc bien rester en Bundesliga. Néanmoins, il devra probablement attendre 2024 pour quitter l'Eintracht Francfort comme l'expliquait récemment Markus Krosche.

