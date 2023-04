Transferts : Un joueur du Real Madrid attendu au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le poste de latéral gauche n’apparaît pas comme une priorité pour le PSG en vue du prochain mercato estival, cela n’empêche pas l’écurie parisienne de lorgner Ferland Mendy. En proie à plusieurs pépins physiques et insatisfait de sa situation contractuelle au Real Madrid, le latéral gauche pourrait quitter la capitale espagnole en cas d’offre satisfaisante.

Alors que Nuno Mendes a parfaitement su trouver sa place sur le flanc gauche de la défense, Juan Bernat doit désormais se contenter d’un rôle de doublure au PSG, lui dont les émoluments restent conséquents. Le club de la capitale ne verrait donc pas forcément d’un mauvais œil son départ cet été, et aurait déjà une idée précise de son remplaçant.

Le PSG lorgne toujours Ferland Mendy

Déjà cité ces derniers mois, le nom de Ferland Mendy refait surface à l’approche du mercato estival. Selon les informations divulguées par OK Diario , le PSG surveille la situation de l’international français au Real Madrid, tout comme Manchester City. Le latéral gauche peine à se montrer régulier cette saison, la faute à ses pépins physiques qui vont encore l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. De quoi inciter les Merengue à s’interroger sur son avenir.

Le Real Madrid prêt à vendre Mendy en cas d’offre satisfaisante