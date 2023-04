Transferts : Messi défi le PSG, une star l’attend

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi est attendu par plusieurs de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, à l’instar de Sergio Busquets. Les deux hommes sont restés proches et souhaiteraient à nouveau évoluer ensemble, en Catalogne ou ailleurs. Une volonté qui incite le milieu espagnol à prendre son temps avant de trancher pour son avenir.

Autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone. Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana , a confirmé ce vendredi que les discussions étaient entamées avec l’entourage du champion du monde argentin, alors que le PSG souhaite prolonger son numéro 30 comme vous l'avait indiqué le10sport.com. « Nous sommes en contact avec l'entourage de Messi , a-t-il assuré. J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer. » Un retour vu d’un bon œil par beaucoup en Catalogne, y compris dans le vestiaire.

Messi et Busquets s’imaginent rejouer ensemble

Les appels du pied en direction de l’attaquant du PSG ont en effet été nombreux ces dernières semaines. Sergio Busquets fait notamment partie des proches de Lionel Messi au FC Barcelone, les deux hommes continuant de se voir lorsque leur agenda le leur permet. L’attaquant et le milieu, convoités en Arabie saoudite et aux États-Unis, se verraient bien à nouveau évoluer ensemble avant la fin de leur carrière, et l’intérêt du Barça à l’égard de Messi incite Busquets à patienter pour son avenir.

Le milieu attend la décision de l’Argentin