Coup de théâtre, une star va signer au PSG

Hugo Chirossel

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat, le PSG doit également gérer la prolongation de Sergio Ramos. Arrivé il y a bientôt deux ans en provenance du Real Madrid, le défenseur espagnol âgé de 37 ans sera libre en juin prochain. Mais il semblerait qu’il ait fini par s’entendre avec le club de la capitale pour étendre son bail.

D’ores et déjà éliminé en Ligue des champions et confortablement installé en tête de la Ligue 1, le PSG peut se projeter sur la saison prochaine. Avant de se lancer sur le prochain mercato, le club de la capitale doit gérer les prolongations de Lionel Messi et Sergio Ramos.

PSG : Mbappé surpayé ? Il lâche une réponse cinglante https://t.co/MXFOHrewRm pic.twitter.com/XM0rD1Ifwo — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Messi et Ramos en fin de contrat

L’Argentin fait l’objet d’un intérêt appuyé du FC Barcelone, qui espère le faire revenir au club. Mais comme indiqué par le10sport.com le 18 février dernier, que ce soit en ce qui concerne Lionel Messi ou Sergio Ramos, le PSG n’a pas changé son fusil d’épaule et souhaite les prolonger.

Accord trouvé pour la prolongation de Ramos ?