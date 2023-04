Un mercato historique se prépare, le PSG et Mbappé peuvent trembler

Arnaud De Kanel

Depuis que Todd Boehly a acheté Chelsea, les Blues agitent le mercato. Cet hiver, les transferts aux montants mirobolants se sont enchaînés à Londres. Désormais, Chelsea doit vendre pour équilibrer ses comptes. Mais le club londonien entend également profiter de l'argent amassé pour se positionner sur un dossier prioritaire du PSG...

La folie dépensière frappe Londres. Chelsea a écoeuré tous les clubs cet hiver en raflant la mise notamment avec Mykhailo Mudryk et Enzo Fernandez, deux des joueurs les plus courtisés du marché. Le club londonien a recruté 8 joueurs cet hiver, de la folie. Désormais, Chelsea se retrouve sous la menace de sanctions et doit absolument équilibrer ses comptes. Plusieurs ventes sont espérées, mais une arrivée d'envergure également. De quoi inquiéter le PSG puisqu'ils courtisent tous les deux le même joueur.

Le PSG dégaine son offre, surprise à venir pour Lionel Messi https://t.co/keCYYII8g6 pic.twitter.com/WbAFoHL6QD — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Chelsea entame sa braderie

Six départs sont à prévoir du côté de Chelsea cet hiver. Le Daily Mail nous informe que Mason Mount, Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek et Callum Hudson-Odoi ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Avec 606M de livres sterling dépensés en six mois, les Blues n'ont pas d'autres choix que de s'en séparer. Pour autant, l'argent de ces possibles ventes pourrait permettre de s'offrir un joueur que convoite le PSG.

Vendre pour acheter Osimhen ?