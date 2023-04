Mercato : Après avoir recalé Mbappé, il retourne sa veste

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et le comité de direction du PSG seraient prêts à accueillir Randal Kolo Muani à la prochaine intersaison bien que le joueur et l’Eintracht Francfort tableraient plutôt sur un transfert pour 2024. Néanmoins, l’international français ferait une exception pour le Bayern Munich.

La carrière de Randal Kolo Muani connaît son lot de rebondissements ces derniers mois. Arrivé à l’Eintracht Francfort l’été dernier en provenance du FC Nantes, le polyvalent attaquant a connu ses premières sélections en équipe de France cette saison et aurait pu être le sauveur de la nation en finale de Coupe du monde face à l’Argentine si Emiliano Martinez ne s’était pas interposé devant lui à la toute fin des prolongations.

Francfort ferme la porte à un départ de Kolo Muani

Résultat, la cote de l’international français a grimpé sur le marché des transferts au point où le PSG songerait à le recruter. Une piste qui serait validée par Kylian Mbappé. Néanmoins, la Premier League lui ferait également les yeux doux. De quoi pousser le directeur sportif de Francfort, Markus Krosche a fermé la porte à un éventuel départ cet été. « En principe, nous n'avons pas l'intention de céder Randal Kolo Muani cet été après seulement un an passé chez nous. Le battage médiatique autour de lui est toutefois compréhensible et tout à fait normal. Il l'a bien mérité après ses superbes performances. Nous voulons continuer à travailler avec lui et ne pas le vendre obligatoirement. Une saison supplémentaire chez nous lui ferait certainement du bien ».

Kolo Muani ne songerait à partir qu’à l’été 2024, sauf pour le Bayern Munich