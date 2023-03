Il annonce son départ en direct et met le feu à l’OM

Thomas Bourseau

Enzo Le Fée a soufflé sa 23ème bougie d’anniversaire en février dernier et s’attendait à recevoir une offre de prolongation de contrat de la part du FC Lorient pour fêter cela. Elle ne lui est jamais parvenue, de quoi l’inciter à prendre la décision de partir cet été, pour le bonheur de l’OM ?

Enzo Le Fée est un nom qui a été vivement lié à l’OM au cours de l’année 2022. Finalement, le milieu de terrain du FC Lorient est resté chez les Merlus malgré les intérêts de l’OM et surtout de l’OGC Nice comme le10sport.com vous le révélait en novembre 2022. Il était question de discussions pour prolonger le contrat de l’international espoir français qui ne court que jusqu’en juin 2024 à Lorient.

«C’est le moment pour moi de partir»

Cependant, lesdites négociations ne se sont pas terminées par une offre concrète de contrat de la part du FC Lorient comme Enzo Le Fée l’a révélé au Télégramme ces dernières heures dans le cadre du rassemblement des Espoirs. « Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue ».

«Je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus»