L'OM recrute un «grand joueur», il confirme

Thibault Morlain

L'été dernier, parmi les nombreux joueurs arrivés à l'OM durant le mercato, on retient avant tout le nom d'Alexis Sanchez. C'est aujourd'hui la star du club phocéen. Un énorme coup d'autant plus que le Chilien est arrivé libre, libéré de son contrat par l'Inter Milan. Et chez les Lombards, on s'est confié sur cette opération.

Encore une fois, Pablo Longoria a frappé fort sur le mercato. Malgré le manque de moyens à l'OM, le président olympien a réussi à attirer... Alexis Sanchez. Libéré de son contrat par l'Inter Milan, le Chilien est alors arrivé librement sur la Canebière. Un énorme coup quand on voit aujourd'hui les performances d'Alexis Sanchez à l'OM. De quoi d'ailleurs faire réagir du côté de Milan...

« Un grand joueur »

Alors qu'Alexis Sanchez a donc quitté l'Inter Milan pour l'OM, Javier Zanetti est revenu sur ce départ. Vice-président milanais, il a alors confié pour Radio Cooperativa : « A Marseille, il confirme qu'il est un grand joueur. A l'Inter, il a toujours bien performé et a toujours été utile ».

« Je ne pense pas que ce soit une erreur de l'avoir laissé partir »