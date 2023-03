Mbappé décisif pour un gros transfert du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Xavi Simons pourrait donc faire son retour dans la capitale un an après son départ. Et le jeune attaquant néerlandais, qui n’a pas manqué de déclarer sa flamme à Kylian Mbappé, pourrait être attiré par la perspective de retrouver la star française au PSG.

En février dernier, Xavi Simons (19 ans) semblait lancer un appel du pied direct envers la direction du PSG pour un retour au Parc des Princes cet été : « La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est une véritable métropole. Elle me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme », lançait le jeune crack, qui avait quitté le PSG pour le PSV Eindhoven lors du dernier mercato estival.

Le PSG veut récupérer Simons

Comme l’a récemment indiqué ESPN, le PSG serait prêt à investir pas moins de 20M€ au total pour acter le retour de Xavi Simons en fin de saison : 12M€ pour son transfert, une prime à la signature de 4M€ au joueur, et une autre du même montant pour son agent.

« Mbappé, un exemple »