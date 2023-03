Le PSG tremble pour Messi, une rencontre est annoncée

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera bientôt libéré de son contrat avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi est encore incertain. Proche du septuple Ballon d’Or, Sergio Agüero avait récemment confié que si Joan Laporta faisait le premier pas, alors l’Argentin pourrait envisager de faire son retour en Catalogne. L’ancien attaquant de Manchester City a de son côté rencontré le président FC Barcelone, de quoi faire parler.

« C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter. Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Nous verrons bien . » Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi la semaine passée, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube The Business and money behind sports , Joan Laporta avait confié que les portes du FC Barcelone lui étaient toujours grandes ouvertes.

Le Camp Nou rend hommage à Messi

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG souhaite conserver Lionel Messi, qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais l’Argentin pourrait être tenté par un retour au FC Barcelone. Le public catalan lui a d’ailleurs fait passer un message dimanche soir. Alors qu’une rencontre de la Kings League, organisée par Gerard Piqué, avait lieu au Camp Nou, des « Messi, Messi » sont descendus des tribunes du stade du Barça.

Une rencontre entre Laporta et Agüero