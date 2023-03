Messi poussé dehors, la grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

S'il ne fait pas toujours l'unanimité à Paris, Lionel Messi demeure une idole au FC Barcelone. Son nom a été scandé par le Camp Nou ce dimanche et les dirigeants catalans espèrent son retour à la fin de la saison. C'est notamment le cas de Pere Aragonès, qui a lancé un nouveau message dans ce dossier.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi est au cœur d'une bataille de tous les instants. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien souhaite conserver sa star et lui proposer un nouveau contrat. Mais de son côté, le joueur de 35 ans hésiterait fortement à prolonger, ce qui donne de l'espoir à certains prétendants, et notamment au FC Barcelone. La formation blaugrana n'a toujours pas digéré son départ durant l'été 2021 et espère toujours le rapatrier pour lui offrir les adieux qu'il mérite. Alors que le Camp Nou accueillait le Final Four de la Kings League ce dimanche, certains supporters ont scandé le nom de Messi et envoyé un message indirect à Joan Laporta, présent au stade.

Sur le départ, il est prêt à tout pour Lionel Messi https://t.co/H5aKMrZZw3 pic.twitter.com/Vtq4LjonDP — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Beaucoup d'entre nous aimeraient cela »

Il était accompagné de Pere Aragonès, président de la Généralité de Catalogne. Ce dernier en a profité pour s'exprimer sur le possible retour de Messi en fin de saison. « Beaucoup d'entre nous aimeraient cela. Les chiffres doivent être équilibrés, ce qui est très compliqué, mais cela aiderait sûrement à donner plus de spectacle au Barça » a confié le responsable politique à Rac1.

« Le plus important est la question économique »