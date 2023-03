Ça chauffe à Paris, le patron du PSG se fait convoquer en urgence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La colère monte à Paris après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Ce samedi, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué pour réclamer un entretien d'urgence avec Nasser Al-Khelaïfi. Ils souhaitent évoquer avec le président du PSG les nombreux problèmes observés ces dernières années.

Arrivé dans la capitale en 2011, le PSG rêve encore et toujours d'une première victoire en Ligue des champions. Finaliste en 2020, le club parisien s'est incliné pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale. La défaite de trop pour le CUP, qui a publié un communiqué ce samedi. Malgré la défaite de leur équipe, les ultras ont continué à supporter leur équipe, et devraient continuer à le faire jusqu'à la fin de la saison. Mais le CUP demande à rencontrer Nasser Al-Khelaïfi pour tenter de trouver des solutions.

Un départ annoncé au PSG, il pousse un coup de gueule https://t.co/mXsvB3iiP6 pic.twitter.com/99Y1ejDk7K — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Le CUP interpelle Al-Khelaïfi

« Nous n’entendons pas attendre l’annuelle annonce de changement de stratégie, sans effet, claironnée par la voie de presse par notre président. Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le Président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années » peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi. Selon les supporters, le souci est bien plus profond au PSG.

« Nous voulons des changements profonds »