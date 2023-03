Scène insolite, le PSG se fait insulter !

La rédaction

Ce dimanche, le Camp Nou, stade mythique du FC Barcelone, accueillait les demi-finales et la finale de la Kings League. La compétition de football de l’ancien blaugrana Gerard Piqué, rencontre un énorme succès, en témoigne les 92 522 spectateurs dans les gradins. Ces derniers ont en d’ailleurs profité pour injurier le PSG en chantant.

C’est à Barcelone que se déroulaient ce dimanche soir les derniers matchs de la saison de Kings League. La compétition de Gérard Piqué, regroupant douze équipes de sept joueurs, toutes présidées par des stars du football ou d’internet, connaît un véritable engouement en Espagne. Plusieurs stars, dont Joan Capdevila, Javier Saviola, Javier Hernandez ou encore Kun Agüero, ont par ailleurs disputé des matchs avec leurs équipes respectives.

Le PSG pris à partie

Lors de cette soirée de gala, le Camp Nou a réussi à remplir l’intégralité de son stade. Après avoir, à plusieurs reprises, scandé le nom de Lionel Messi, des insultes ont fusé à l’encontre du PSG dans l’enceinte du stade. « PUTA PSG, PUTA PSG » , voilà les paroles entonnées par les tribunes du Camp Nou.

Messi de retour à Barcelone ?