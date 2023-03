Il n’en peut plus à l’OM, la grande annonce de son agent

Thibault Morlain

Suite au départ de Steve Mandanda l’été dernier, l’OM est allé chercher Ruben Blanco, prêté par le Celta Vigo. Une décision qui a placé Simon Ngapandouetnbu comme 3ème gardien dans la hiérarchie d’Igor Tudor. A 19 ans, le Camerounais apprend donc aux côtés de ses coéquipiers, mais voilà qu’il n’en peut plus de ce rôle et réclame du changement.

A l’OM, les joueurs ayant réussi à exploser après le centre de formation sont rares. Simon Ngapandouetnbu pourrait-il rejoindre les Boubacar Kamara ou Maxime Lopez ? Pour le moment, à 19 ans, le Camerounais est seulement 3ème dans la hiérarchie des gardiens, derrière Pau Lopez et Ruben Blanco. Le fait est que Ngapandouetnbu veut désormais plus, que ce soit à l’OM ou ailleurs…

« Il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien »

A 19 ans, Simon Ngapandouetnbu veut donc désormais plus de responsabilités. Et pour La Provence , son agent, Franck Belhassen a clairement averti la direction phocéen à ce sujet : « Il se sent progresser à l’OM et à une super relation avec Jon Pascua (l’entraîneur des gardiens). On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien ».

Quelle solution pour Ngapandouetnbu ?

Le message est désormais passé, à voir maintenant quelle sera la solution trouvée pour l’avenir de Simon Ngapandouetnbu. Deviendra-t-il le gardien numéro 2 à l’OM ? Quittera-t-il la Canebière pour aller chercher mieux ailleurs ? Selon les informations du quotidien régional, le Marseillais pourrait bien se diriger vers un prêt.