Zidane, Haaland… Toutes les infos mercato du 26 mars

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Un premier départ annoncé à l'OM

Cet été, ça va bouger à l'OM. Et au rayon des départs, Simon Ngapandouetnbu, actuel 3ème gardien des Phocéens, pourrait bien s'en aller. Pour La Provence , son agent a d'ailleurs annoncé : « Il se sent progresser à l’OM et à une super relation avec Jon Pascua (l’entraîneur des gardiens). On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien ». Un départ en prêt serait pensé par l'OM pour Ngapandouetnbu.



Le PSG à fond sur Zidane

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier est en grand danger. En fin de saison, l'ancien de Nice pourrait bien être remercié et la question est alors de savoir qui le remplacerait. Un nom revient en boucle : Zinedine Zidane. Un intérêt qui se confirme plus que jamais. Et ce dimanche, c'est La Gazzetta dello Sport qui en remet une couche à propos de l'ex-joueur de l'équipe de France. Le média transalpin affirme à son tour que le PSG serait très intéressé par Zidane afin de remplacer Galtier.



OM : L'annonce de Balogun sur son avenir

Aujourd'hui prêté par Arsenal à Reims, Folarin Balogun impressionne en Ligue 1. De quoi visiblement taper dans l'oeil de l'OM. Interrogé sur son avenir par les médias du championnat, le Britannique s'est confié sur son avenir, avouant : « Mon avenir pourrait-il être en France ? Oui, il n'y a pas de porte fermée. Bien sûr, j'ai passé une bonne année ici et pour beaucoup de gens, il est logique que je revienne ici. Donc oui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ».



Haaland : La grosse offre pour contrarier le PSG

Alors que le PSG est annoncé comme une des possibles destinations pour Erling Braut Haaland, Manchester City ne l'entendrait pas de cette oreille. Déterminé à conserver le Norvégien, le club anglais pourrait déjà lui offrir un nouveau contrat. Et quel contrat ! Selon les informations du Sun , un salaire hebdomadaire de 568 000€ pourrait être offert à Haaland afin d'éloigner le PSG et le Real Madrid.



