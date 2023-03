Zidane : Le Qatar lance sa révolution au PSG

Axel Cornic

L’échec en Ligue des Champions devrait pousser le Paris Saint-Germain à opérer d’autres changement à l’intersaison et forcément, l’entraineur est en première ligne. Christophe Galtier est annoncé en instance de départ moins d’un an après son arrivée et si les spéculations fusent au sujet de l’identité de son successeur, il y a un nom qui revient sans cesse : celui de Zinédine Zidane.

Le pari tenté l’été dernier ne semble pas avoir payé. Arrivé avec Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a réalisé des bons débuts. Les choses se sont toutefois gâtées après la Coupe du monde, avec certaines stars du PSG qui n’ont plus affiché le même niveau et cette élimination en Ligue des Champions qui pourrait laisser des traces.

Galtier déjà en danger

Depuis la défaite face au Bayern Munich au match retour (2-0), un changement d’entraineur est réclamé du côté du PSG. Il faut dire que certains choix de Galtier sont discutés et des noms sont évoqués pour le remplacer au pied levé, avec par exemple José Mourinho. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com qu’aucun contact n’a eu lieu pour le moment avec le Portugais.

Le PSG n’a d’yeux que pour Zidane