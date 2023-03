Il met l’OM sous pression, départ en vue au mercato

Thibault Morlain

Bien que la saison soit encore loin d’être terminée, on pense déjà au prochain mercato estival. Et du côté de l’OM, ça risque une nouvelle fois d’être animé. Forcément, sur la Canebière, on attend de voir qui recrutera Pablo Longoria, mais en parallèle, d’autres joueurs quitteront également l’effectif phocéen. Un élément d’Igor Tudor mettrait d’ailleurs la pression en ce sens.

Deuxième de Ligue 1, l’OM a bien évidemment une qualification pour la prochaine Ligue des Champions en vue. Un objectif qui impliquerait alors de nombreux changements dans l’effectif actuel d’Igor Tudor. Des arrivées forcément, mais également des départs. Si Pablo Longoria cherchera à se séparer de certains indésirables, d’autres joueurs chercheraient à quitter l’OM pour avoir plus de temps de jeu.

« On fera un point cet été »

A 19 ans, Simon Ngapandouetnbu est aujourd’hui le 3ème gardien de l’OM. Un statut dont le Camerounais ne semble plus vouloir se satisfaire. « Il se sent progresser à l’OM et à une super relation avec Jon Pascua (l’entraîneur des gardiens). On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien », a ainsi lâché Franck Belhassen, agent de Ngapandouetnbu ce dimanche dans les colonnes de La Provence .

Un prêt pour Ngapandouetnbu

Fini donc le statut de numéro 3 pour Simon Ngapandouetnbu. Deux solutions s’offrent alors pour l’OM : le nommer numéro 2 et doublure de Pau Lopez ou le prêt. Et visiblement, selon les informations du quotidien régional, du coté du club phocéen, on opterait plutôt pour le deuxième choix concernant l’avenir de Ngapandouetnbu. Affaire à suivre…